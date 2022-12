Roma, sorpresa Karsdorp: la scelta di Mourinho per il ritiro in Portogallo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

RASSEGNA STAMPA - Roma in partenza per il Portogallo. C'è il recuperato Wijnaldum, i nazionali Rui Patricio e Zalewski e, abbastanza a sorpresa, anche Rick Karsdorp. Nonostante la rottura con Mourinho, il tecnico portoghese ha comunque deciso di portarlo con sé in ritiro. L'olandese si allenerà con il resto del gruppo in attesa di una nuova sistemazione. La ferita è troppo profonda ed molto difficile pensare di ricucire il rapporto allenatore-giocatore. L'unico assente è Dybala che ne avrà ancora con l'Argentina.