Roma, Spinazzola si (ri)ferma: out col Lecce e in Europa. Per il derby...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo stop per Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'esterno della Roma ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione di Jose Mourinho per le prossime gare contro Lecce in campionato e Slavia Praga in Europa League. A questo punto l'obiettivo dello staff medico giallorosso sarà quello di provare a recuperarlo per il derby del prossimo 12 novembre, l'ultima gara prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. In questo modo ci sarebbe una buona notizia anche per Luciano Spalletti, visto che potrebbe convocarlo per le due sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, decisive per staccare il pass per Euro 2024.

