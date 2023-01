Roma, spuntano altre pretendenti per un attaccante in uscita: chi sono

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il mercato della Roma è bloccato anche a causa della mancata partenza di Shomurodov. Finché non esce l'uzbeko è di fatto impossibile che la società giallorossa possa operare in entrata. Su di lui c'è da tempo il Torino, mentre nelle ultime settimane si sono fatte sotto Cremonese e Lille. L'ultima pretendente in ordine di tempo è il Bayer Leverkusen che secondo Gianlucadimarzio.com avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante alla dirigenza romanista. Secondo Tuttosport anche il Verona sarebbe interessato all'affare.Il giocatore dal canto suo sembra preferire il Toro, ma la Roma è rigida sulle sue condizioni ed è disposta a far partire l'ex Genoa solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.