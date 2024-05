Roma, stop Dybala: la scelta di De Rossi in vista dell'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

Paulo Dybala verso il forfait. I test effettuati questa mattina, come spiega Sky Sport, non sono andati come sperato dalla Roma. De Rossi ha deciso di non far partire il fantasista argentino con la squadra direzione Bergamo. Assenza pesante per i giallorossi che dovranno fare a meno del numero 21 per lo scontro diretto con l'Atalanta che rischia di spostare davvero tanto in zona Europa.