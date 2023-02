Roma, tegola Dybala: la diagnosi dell'infortunio e i dubbi sul rientro in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Serata da dimenticare nella fredda Salisburgo. La Roma di Josè Mourinho perde la partita d'andata dei play-off di Europa League e perde anche Dybala. L'argentino infatti è stato sostituito durante l'intervallo per un problema al flessore. Il calciatore si è seduto in panchina con tanto di ghiaccio e fasciatura e la preoccupazione del popolo giallorosso per le sue condizioni è schizzata alle stelle: si parla di sovraccarico al flessore della gamba sinistra, infortunio che rende in forte dubbio la sua disponibilità per la gara di domenica contro il Verona.