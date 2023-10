Roma, tegola Pellegrini: a rischio per il derby?

TUTTOmercatoWEB.com

Tegola per la Roma e per José Mourinho che dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini almeno per un mese. Il capitano dei giallorossi era uscito per infortunio dopo dieci minuti dall'inizio della sfida con il Servette e, come riportato da Sky Sport, ha rimediato una lesione al flessore. Per questo il numero 7 potrebbe essere a rischio anche per il derby contro la Lazio in programma il 12 novembre.