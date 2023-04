Roma, Tiago Pinto e il terzo posto della Juve: "Rido per non piangere"

Fonte: ANSA

"Devo ridere per non piangere". Lo ha detto Tiago Pinto, general manager dell'area sportiva della Roma, commentando a Sky Sport prima della gara con il Feyenoord il quarto posto della Roma dopo la sentenza sul -15 della Juventus del Collegio di Garanzia presso il Coni che rinviando alla Cfa per un nuovo giudizio ha momentaneamente riconsegnato i punti in classifica ai bianconeri. "Non sono avvocato, non mi spetta parlare della questione giuridica. Come uomo di calcio, per tre mesi abbiamo giocato con una classifica che non corrisponde, vuol dire che il meccanismo è sbagliato. E basta. Non devo dire altro", ha concluso Pinto.

