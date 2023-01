Roma, Tiago Pinto risponde a Mourinho: "Con la rosa che ha deve..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma, sul piano del mercato, è divisa tra società e allenatore. In una recente intervista Mourinho aveva parlato di "mercatino" fatto dalla dirigenza: un'uscita che sicuramente non sarà piaciuta ai piani alti dei giallorossi. Anche su questo si è espresso, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il g.m. della Roma Tiago Pinto, replicando al suo allenatore: "Mourinho parla di 'mercatino'? Siamo tutti consapevoli che con il tecnico che abbiamo, la rosa che abbiamo e le strutture a disposizione, dobbiamo fare molto meglio nella seconda parte della stagione".

KARSDORP - Non si è limitato a questo per il dirigente giallorosso che, successivamente, ha risposto anche a una domanda su Karsdorp, al centro delle vicende di mercato e non solo: "Il nostro tecnico non ha usato giri di parole, ma dopo le partite subentra una parte emozionale non sempre facile da controllare. Ci sono tanti altri esempi, anche recenti, in top club della Premier. Queste cose succedono spesso nel calcio. Molti però hanno dimenticato che la miglior versione di Karsdorp c’è stata con Mourinho, che in 18 mesi lo ha impiegato 60 volte da titolare. Accettiamo le critiche, ma non posso permettere che un giocatore approfitti della situazione per danneggiare la Roma. In vendita? Sì è sul mercato, ma non andrà mai via a zero. Se partirà, dovremo trovare un modo per mantenere la squadra equilibrata, non necessariamente acquistando un terzino. Con Celik, Zalewski, Vina, Spinazzola, El Shaarawy, le fasce sono comunque coperti".