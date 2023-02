Roma, Tiago Pinto sfonda Zaniolo: “Se le uniche offerte sono queste, allora sei scarso…”

TUTTOmercatoWEB.com

Tiago Pinto rompe il silenzio in casa Roma. Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo ha fatto il punto sul mercato giallorosso dopo il gong e soprattutto dopo la cessione in Turchia di Nicolò Zaniolo. Non mancano di certo le polemiche. L'addio del 22 ha scatenato social e tifosi, Mourinho gli ha messo contro un'intera tifoseria che negli anni lo aveva sempre supportato e aspettato. La sua nuova avventura è al Galatasaray e Tiago Pinto ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Se qualcuno pensa che lui è andato via per la mancanza del rinnovo allora si sbaglia totalmente. Nicolò è stato amato come pochi giocatori, nel momento in cui si rifiuta di indossare la maglia della Roma si va oltre a ogni discussione sul rinnovo. Se guardate le big analizzate quanti giocatori hanno perso a parametro zero, la Roma non ha mai avuto grosse perdite da questo punto di vista. Anche io posso pensare che dovrei guadagnare una tale cifra, ma se poi chiedo di andare via e le uniche offerte sono quelle del Bournemouth e del Galatasaray una riflessione personale me la faccio se sono scarso o se c'è qualcosa di diverso che non va".