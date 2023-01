Roma, Tiago Pinto teme per i rinnovi: "Smalling non ci risponde. Zaniolo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dopo le parole su Mourinho e Karsdorp, il g.m. delle Roma Tiago Pinto si è espresso anche sulla questione rinnovi e, in particolar modo, su quelli di Zaniolo (scadenza 2024) e Smalling (scadenza 2023): "Per Zaniolo non c’è fretta, come ha detto anche il suo agente Vigorelli: ora pensiamo solo a giocare. Abbiamo un buon dialogo con Nicolò e il suo entourage. Non mancheranno i momenti per confrontarci. Alla fine non credo ci saranno problemi. Smalling vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi. Lo abbiamo pagato 15 milioni più commissioni, e percepisce un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui".