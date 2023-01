Roma, Tiago Pinto: "Zaniolo? Interessi individuali davanti a quelli collettivi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si parla d'altro in casa Roma che della situazione che riguarda Nicolò Zaniolo. Tra il calciatore e il club la spaccatura è ormai totale e l'obiettivo è quello di cederlo prima della chiusura del mercato di gennaio. In merito ecco le parole del general manager Tiago Pinto ai microfoni di Dazn nel pre gara della sfida contro lo Spezia: "Zaniolo? Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi".