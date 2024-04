Roma, Tonetto: "Veniamo da tanti derby in cui si è fatta grande fatica. Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Questa sera il grande palcoscenico della Capitale aprirà le porte al derby Roma - Lazio. In occasione della stracittadina, Max Tonetto ha parlato in esclusiva a II Tempo dell'importanza della partita tra la squadra di De Rossi e Tudor: "La partita con la Lazio è importante per tanti motivi: primo perché veniamo da tanti derby in cui si è fatta grande fatica sia in termini di risultati che di gioco", a seguire Tonetto ha aggiunto che per la Roma c'è per un grande bisogno di fare punti, per poter avvicinarsi il più possibile al quarto posto.

Sul nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor invece, l'ex giallorosso ha sottolineato la vittoria importante in campionato contro la Juve, subendo una brutta battuta d'arresto in Coppa Italia. A suo modo di vedere le cose, spiega: "È una squadra che probabilmente qualche problema ce l'ha e bisogna essere bravi a trovarlo e a sviscerarlo da subito perché se un allenatore come Sarri si è dimesso...".