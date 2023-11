Roma, Totti: "Mio ritorno? Dall'altra parte non c'è volontà, ma..."

Ieri sera, Francesco Totti, ex capitano della Roma ieri sera è intervenuto alla Bobo Vieri Talk Show su Radio TV Serie A con Rds. Nel corso della chiacchierata, l'ex giallorosso, a qualche passo distante dal derby contro la Lazio, è stato chiamato a rispondere anche sulla possibilità di vedere la prossima stagione la coppia Mourinho-Totti a Trigoria: «Ma i matrimoni si fanno in due - ha nuovamente sottolineato Francesco -. Non c’è volontà dall’altra parte, stop alle telefonate. Ma se serve io ci sono sempre, per la Roma darò tutto come ho sempre fatto. Anche se non sono dentro è come se ci fossi».