Roma, Totti: "Non mi ha chiamato nessuno, non me l'aspettavo..."

Lunga intervista a Sky Sport per Francesco Totti, che torna a parlare fra passato, presente e futuro. Tra i vari temi toccati, oltre alla Nazionale ha citato anche la Roma, spiegando se ci sia stato qualcosa o meno con la dirigenza:

"A Roma si parla tanto di tutto e tutti. Poi come si dice, ‘se vai a stringere il limone, esce poco e niente’. A me non ha mai chiamato nessuno. Non me l’aspettavo, però siamo tutti felici, sia io che loro. I tifosi un po' meno, ma va bene così".