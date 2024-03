Roma, Totti: "Ritorno in società? I Friedkin non mi vogliono". Poi su Dybala...

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti i tifosi della Roma che volevano un ritorno di Francesco Totti in società rimarranno delusi. L'ex capitano giallorosso, almeno finché a dirigere il club ci saranno i Friedkin, non ha nessuna intenzione di tornare. A renderlo noto è proprio l'ex calciatore in un'intervista rilasciata a Marialuisa Jacobelli in una diretta Instagram su Sport Mediaset.

"Se mi vedo nella Roma? Con questa dirigenza no, se loro avessero voluto cercarmi mi avrebbero trovato. Se poi un giorno arriverà ben venga, non direi mai di no alla Roma. Porta aperta? Non dipende da me, inutile chiedermelo sempre".

Poi sulla polemica scatenata dopo le parole su Dybala: "Dybala, l’ho sempre difeso e per me è il giocatore più forte tecnicamente della squadra. Quando manca si sente. Mi hanno fatto una domanda: se fossi un dirigente. E io ho detto ci penserei, perché se ti gioca il 50% delle partite in due anni ci penserei".