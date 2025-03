Roma, Totti: "Servirebbe Ancelotti. Ritorno in A? Ecco chi mi ha cercato"

TUTTOmercatoWEB.com

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è stato ospite di Antonio Cassano e Lele Adani a Viva El Futbol, la loro trasmissione in live su Twitch. L'ex giallorosso è tornato a parlare di varie tematiche. Dall'addio al calcio al rapporto con Spalletti, passando per le parole di Moratti e la sliding door Real Madrid.

Totti si è anche espresso sul futuro allenatore della Roma. Ecco di seguito le sue parole riportate da Adnkronos: "Ranieri sta facendo bene, ma non so se resterà. Se decide di rimanere punteranno su di lui. Alla Roma servirebbe Ancelotti, ma non verrà con questa squadra. Se dovessi alzare il telefono io sarebbe diverso".

Poi sulla voce di un suo ritorno in campo in Serie A: "A gennaio mi ha cercato davvero una squadra in Serie A, non era uno scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Sarei dovuto andare a vivere vicino a Cassano". Tutto fa pensare che la squadra a cui si riferisce sia il Genoa.