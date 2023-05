Roma, Ulivieri risponde a Mourinho: "Siamo fatti di pasta diversa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ancora una volta le parole di José Mourinho non sono passate inosservate. Nella serata di ieri il tecnico della Roma si è infatti scagliato contro il presidente dell'assoallenatori Renzo Uliveri: "Sono stato distrutto e attaccato per la mia etica ed educazione, ma mi dà un po’ di gioia perché sono stato attaccato da una persona che è stato squalificato per 3 anni per calcioscommesse", queste le parole del tecnico a cui è seguita la replica del diretto interessato.

In una lunga dichiarazione Ulivieri ha affermato: "Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro. Per quanto riguarda la squalifica di tre anni, per illecito sportivo, da me subita nel 1986, alla quale si è alluso, riprendo quello che ho ripetuto decine di volte in passato, documentando quanto segue. A due anni dall'inizio della squalifica, che trascorsi alla ricerca di prove a discarico, la Caf, in una sentenza del giugno 1988, riconosceva, riferendosi a me: "L'illecito consumato in sua assenza e a sua insaputa.... L'Ulivieri passa dalla posizione di protagonista assoluto, callido e pervicace, a quella di malaccorto generico". Questa sentenza presupponeva l'accoglimento di una eventuale richiesta di grazia. Che io però non chiesi, a salvaguardia della mia dignità, perché questo avrebbe significato ammissione di colpa, scegliendo di scontare la squalifica per intero, ripartendo poi dalla Serie C".