Roma, un difensore a rischio derby: Mourinho ha pronto il sostituto

Ore importanti nella Capitale. Chiuso il weekend di campionato, è tempo di pensare alla Coppa Italia. Mercoledì all'Olimpico va in scena il derby che vale l'accesso alle semifinali. La Lazio arriva da tre successi consecutivi in Serie A, la Roma dal pari interno con l'Atalanta che non ha mosso più di tanto la classifica.

Emergenza difensiva per Mourinho che ha perso N'Dicka in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio. Nel match di ieri contro la Dea, il tecnico portoghese è stato costretto a rinunciare a gara in corso anche a Llorente per un problema all'adduttore destro. Il difensore spagnolo ha lasciato il campo appena ha avvertito il fastidio.

Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore. Da Trigoria lasciano aperto il dubbio sulla sua eventuale presenza nel derby. Mourinho ha già pronto il sostituto. Ieri ha fatto il suo debutto il giovane 2005 Huijsen, arrivato in prestito dalla Juve. L'allenatore giallorosso è pronto a lanciarlo ancora stavolta dal 1' e in una partita sentita e fondamentale. L'ex bianconero si andrebbe a piazzare come braccetto di destra con Mancini che scalerebbe al centro. Come riporta Il Tempo, mercoledì ci sarà Azmoun, all'ultima partita con la Roma prima di raggiungere l'Iran per la Coppa d'Asia.