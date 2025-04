Roma, un difensore annuncia il ritiro: "È stato un bel viaggio, grazie"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore calde in casa Roma e non solo per l'imminente big match contro la Juve, che in palio mette più di tre punti. Nell'ultima ora, tramite un post sui social, un difensore ha annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo e che queste saranno le sue ultime partite. Si tratta di Mats Hummels, arrivato da svincolato dal Borussia Dortmund lo scorso settembre.

"THE END. Was für eine Reise! Danke, Grazie, Thank you" è il messaggio che si legge sotto al post e che fa da corredo a un video in cui il tedesco parla a cuore aperto ai tifosi ringraziandoli.

