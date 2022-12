Roma, un ex svela un retroscena: "Potevo finire alla Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una lunga intervista rilasciata a calciomercato.com, Mirko Antonucci ha parlato anche degli inizi della sua carriera, svelando un retroscena che coinvolge anche la Lazio. L'attaccante del Cittadella ha spiegato: "Ero molto piccolo, dovevo decidere tra i giallorossi e l’Inter. Essendo romano e tifoso della Roma non ho avuto dubbi sulla scelta. É stato un sogno che si avvera. E pensare che prima mi voleva anche la Lazio. Non mi scorderò mai quando a sei/sette anni mi avevano cercato sia Roma che Lazio. Io andai a Trigoria a fare un provino, due giorni dopo dovevo tornare ma non ritornai perché in quel momento non volevo lasciare i miei amici. Poi andai all’Atletico 2000 e due anni dopo tornò la Roma”.

TORNA ALLA HOMEPAGE