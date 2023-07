Roma, Verdone non ha dubbi: "Come minimo bisogna arrivare secondi"

TUTTOmercatoWEB.com

Carlo Verdone fa il punto sulla sua Roma. Il noto attore romano di fede giallorossa ha detto sulla squadra allenata da José Mourinho: "Il campionato passato è servito per capire meglio quello che sarebbe stato il gioco della Roma: un campionato preparatorio a questo. Dove lui sa benissimo che lui non può sbagliare. Il minimo sindacale quest’anno è arrivare terzi, se non secondi. Ce la faremo? Non lo so, ma sono molto fiducioso. Quando vedo la mia squadra giocare bene, mettercela tutta, la perdono anche se perde. Ma se gioca male, sconfitta in casa con una delle ultime in classifica, mi cadono le braccia (risata, ndr) e comincio a pensarci sempre meno”, le sue parole a calciomercato.com.