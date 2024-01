Roma-Verona, Folorunsho cuore biancoceleste: torna all'Olimpico e segna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima una rete annullata, di testa, poi il gol valido, bellissimo, da lontano. È in breve la partita di Michael Folorunsho, centrocampista del Verona che sta offrendo una prestazione incredibile contro la Roma di Daniele De Rossi. "Sono tifoso della Lazio, sarà una partita particolare, è la prima volta che gioco a Roma", aveva detto nel pre partita. E non ha fatto assolutamente brutta figura.

Da cuore laziale, ha segnato il gol del 2-1 di fronte a un Olimpico tutto giallorosso. Con un tiro dalla lunga distanza ha beffato Rui Patricio, non perfetto nell'intervento in respinta. Un match che non dimenticherà facilmente il numero 90, visto che per lui è come un derby giocare contro i giallorossi. Una grande soddisfazione per un tifoso biancoceleste dichiarato.