Roma | Villa Gordiani nel caos per il "piromane": arrivano le ronde?

I residenti di Villa Gordiani, in particolare coloro che vivono in via della Venezia Giulia dopo l'episodio della recente notte, sono ormai esasperati dai frequenti incendi che stanno creando disagio e preoccupazione nel quartiere. Cassonetti e auto sono le principali vittime di un apparente piromane che sembra operare nella zona.

I Residenti Pronti a Mobilitarsi:

Stanchi di vivere in un clima di insicurezza e preoccupazione, i residenti del quartiere stanno considerando l'organizzazione di ronde civiche per prevenire ulteriori incidenti. "Siamo pronti a fare qualcosa, non possiamo continuare a vivere così," dichiara un residente del quartiere.

La Denuncia:

La denuncia è giunta direttamente dai residenti a RomaToday, che hanno portato alla luce una serie di episodi che hanno ormai reso invivibile la loro quotidianità. Ma girando per le vie quel quartiere sono in tanti a descrivere, anche a noi, i sentimenti che stanno vivendo: "Ogni volta che vediamo fumo, il nostro cuore si ferma," afferma un altro residente, chiaramente turbato dalla situazione.

Intervento delle Autorità:

Finora non è chiaro se le autorità locali abbiano preso misure concrete per affrontare la situazione. Gli abitanti sperano in un intervento rapido che possa garantire la sicurezza del quartiere. Altrimenti passeranno all'autogestione.