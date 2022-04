Roma, violenza in zona Anagnina: ladro pestato da due rider! - VIDEO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PENSA A UN CAMBIO: LE RIFLESSIONI DELLA RIFINITURA FORMELLO - Pedro l’unico assente. Sarri, a differenza della settimana scorsa, ha l’intera rosa a disposizione per preparare la trasferta con lo Spezia. Lo spagnolo, appunto, è il solo forfait con cui bisogna fare i conti: va considerato in dubbio anche con... FORMELLO - Pedro l’unico assente. Sarri, a differenza della settimana scorsa, ha l’intera rosa a disposizione per preparare la trasferta con lo Spezia. Lo spagnolo, appunto, è il solo forfait con cui bisogna fare i conti: va considerato in dubbio anche con... WEBTV LAZIO, LOTITO: "TIFOSI? CHIEDETE A LORO COME SI RICUCE IL RAPPORTO" Claudio Lotito è stato intercettato al centro di Roma da alcuni giornalisti che hanno affrontato il tema della contestazione. Il presidente della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti che hanno chiesto come questa frattura possa essere saldata. Ecco le domande e... Claudio Lotito è stato intercettato al centro di Roma da alcuni giornalisti che hanno affrontato il tema della contestazione. Il presidente della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti che hanno chiesto come questa frattura possa essere saldata. Ecco le domande e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LOFTUS-CHEEK SUCCESSORE DI MILINKOVIC: LA SITUAZIONE Sergej Milinkovic è l'oggetto del desiderio di parecchie big in Europa. Il serbo, da sette stagioni alla Lazio, sta disputando l'ennesimo grande campionato che ha attirato ancora di più l'attenzione degli operatori di calciomercato. Come riporta la... Sergej Milinkovic è l'oggetto del desiderio di parecchie big in Europa. Il serbo, da sette stagioni alla Lazio, sta disputando l'ennesimo grande campionato che ha attirato ancora di più l'attenzione degli operatori di calciomercato. Come riporta la...