Roma, Wesley non si allena a tre giorni dal derby: il motivo
A tre giorni dal derby della Capitale il tecnico della Roma Gasperini dovrà affrontare una nuova emergenza in casa giallorossa. Come riportato da Il Tempo, infatti, in queste ore il tecnico dovrà far fronte all’assenza di Wesley che non si è allenato a Trigoria a causa di problemi gastrointestinali. Le condizioni del brasiliano verranno valutate nelle prossime ore.
