Roma: Wijnaldum a Trigoria: ecco quando potrebbe tornare in campo

La Roma aspetta speranzosa il rientro di Wijnaldum. A prescindere dall'importanza e dall'esperienza del calciatore olandese, la società giallorossa così come altre formazioni difficilmente potrà permettersi grandi colpi durante la finestra di mercato invernale. Quindi così come riportato da "Il Messaggero" il nuovo acquisto della formazione di Mourinho sarà proprio l'ex centrocampista del Liverpool. Il giocatore è atteso oggi a Trigoria per il raduno e nei prossimi giorni si sottoporrà alla visita di controllo per verificare lo stato della tibia fratturata. Solo dopo il responso si valuterà l'opportunità di farlo partire o meno con la squadra alla volta del Portogallo. La massima ambizione in casa Roma sarebbe quella di averlo a disposizione già dopo la sosta. Più realistico pensare ad un ritorno sul prato verde al termine del mese di gennaio quando l'infortunio sarà definitivamente accantonato.