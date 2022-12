Roma, Wijnaldum è a un passo dal ritorno: Mourinho e tifosi in apprensione

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma vede uno spiraglio di luce targato Georgino Wijnaldumm. Come riporta Il Messaggero, dopo la rottura della tibia, il giocatore si è prima sottoposto a una lunga fase di fisioterapia per poi essere monitorato ogni giorno in vista del suo ritorno in campo. La novità è che Wijnaldumm è tornato a toccare la palla e a calciare persino in porta. Infatti, nel ritiro in Portogallo, alterna sedute di campo ad altre in palestra in albergo. L'obbiettivo di Mourinho è quello di riaverlo in campo per fine gennaio, importanti saranno le risposte del giocatore nei prossimi giorni.