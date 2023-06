Roma, Wijnaldum finisce nel mirino dei tifosi: ecco perché

L'olandese è finito in tendenza su Twitter e molti sostenitori giallorossi se la sono presa con l'ex Liverpool colpevole di aver...

Una sconfitta che fa male perché suona di beffa per la Roma che deve inchinarsi solo ai calci di rigore al Siviglia. La squadra di Mourinho non riesce a coronare il sogno di alzare al cielo l'Europa League. Se fin da subito il tecnico e i tifosi giallorossi hanno puntato il dito sull'arbitro Taylor (CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MOURINHO CHE PERDE LA TESTA) con il passare delle ore, però, emergono altri aspetti della finale. C'è chi se la prende, per esempio, con la scelta di mandare a calciare Mancini e Ibanez tra i primi tre rigoristi. Probabile che qualcuno abbia detto di non sentirsela, come detto tra le righe da Smalling ieri, ma sui social il mirino si è spostato anche su Georginio Wijnaldum. L'olandese, entrato in campo nella ripresa al posto dell'infortunato Dybala, è stato artefice di una prova con più ombre che luci. L'ex Liverppol è stato probabilmente il peggiore in campo tra i giallorossi e la sua prestazione non è piaciuta a nessuno. Il fatto, poi, che non abbia calciato il rigore (poteva però essere il quarto o il quinto rigorista) è una pesante aggravante. Il centrocampista, arrivato in estate in prestito dal PSG, ha subito un grave infortunio tornando in campo solo a febbraio inoltrato e non mostrando mai il calciatore meraviglioso ammirato ai tempi dei Reds. Wijnaldum è finito in tendenza su Twitter, non tanto per essere alla seconda finale europea persa dopo quella del 2018 col Liverpool, ma perché ai tifosi della Roma non è piaciuto l'atteggiamento. "Sei venuto a Roma a farti una vacanza", "Sei entrato in campo come se non te ne fregasse niente. Non si gioca così una finale", "Quello di Liverpool era un'altra cosa" e "Sei stato strapagato e non ci hai fatto vedere niente" sono solo alcuni dei commenti presenti sui social. Una situazione pesante con la società che in queste settimane dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto e/o confermare il centrocampista. I tifosi, però, sembrano aver le idee chiare.