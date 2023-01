Roma, Zaniolo cessione difficile: multa in arrivo per il giocatore

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ogni ora che trascorre in più è un passo verso la permanenza di Zaniolo alla Roma. A cinque giorni dalla fine del mercato diventa sempre più complicato cedere un calciatore simile alle condizioni dettate dal club giallorosso e contestualmente trovare un sostituto. Anche se dovessero esser soddisfatte le richieste dei Friedkin, Mourinho non accetterebbe un non acquisto (a prescindere dal ruolo) che dia un segnale al progetto tecnico e alle ambizioni della stagione del club. E allora il trascorrere del tempo diventa sempre più una conferma del 22 a Roma, almeno fino al termine della stagione. Certo se come si aspetta l'allenatore portoghese, il primo febbraio Zaniolo fosse ancora nella Capitale, andrebbe poi gestito un patrimonio tecnico che nelle ultime due settimane ha fatto il possibile per farsi cedere, compresa l’auto esclusione di domenica contro lo Spezia. Per questo riconquistare il tecnico non sarà semplice ed è probabile che il calciatore venga anche multato per il suo atteggiamento, ma a Trigoria tenteranno comunque la strada della convivenza forzata per poi salutarsi in estate