Roma, Zaniolo non convocato: ecco di chi è stata la decisione

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è rottura totale. Il calciatore è ufficialmente sul mercato e a quanto pare difficilmente giocherà di nuovo con la maglia giallorossa. Zaniolo non è stato infatti convocato in vista della gara contro lo Spezia ma la decisione non è partita né dalla società né dal tecnico Mourinho. Come riportato da il Corriere dello Sport infatti sarebbe stato il giocatore a non rendersi disponibile a scendere in campo per la gara.