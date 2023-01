Roma, Zaniolo shock: la frase blasfema urlata in faccia all'arbitro - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono immagini che non lasciano dubbi quelle che stanno girando sul web e che riguardano un episodio gravissimo avvenuto durante l'intervallo della sfida di Coppa Italia tra Roma e Genoa. Le telecamere hanno infatti ripreso un Nicolò Zaniolo visibilmente nervoso nel tunnel che porta all'ingresso in campo mentre discute animatamente con la terna arbitrale. Dal filmato è chiarissima l'espressione blasfema detta a gran voce proprio di fronte ad arbitro e ad un suo assistente. Il giudice di gara, così come il collega, non sembrano affatti stupiti o turbati dalla bestemmia e continuano a discutere come se nulla fosse. Il grave gesto non è comunque passato inosservato e probabilmente l'accaduto porterà sanzioni disciplinari dirette proprio al numero 22 giallorosso. O almeno così dovrebbe essere, poiché anche Danilo Cataldi in passato, colto in flagrante dalle telecamere mentre pronunciava un'espressione di questo tipo, fu punito con una giornata di squalifica.