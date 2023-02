Roma, Zaniolo via da Trigoria: l'inaspettata diagnosi sul certificato medico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mentre la UEFA rende nota la lista dei convocabili da Mourinho per l'Europa League in cui risulta il nome di Nicolò Zaniolo, da Trigoria arriva una notizia davvero inaspettata. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, il numero 22 giallorosso ha fatto recapitare lo scorso 31 gennaio al club un certificato medico in cui gli sarebbe stato diagnosticato un "disagio psicologico". Per tale motivo, il calciatore non sarà in grado di allenarsi per almeno un mese. Il disagio nascerebbe dalla recente bufera mediatica e dalla tentata aggressione da parte di alcuni tifosi davanti alla sua abitazione.