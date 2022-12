Roma, Zaniolo vuole un ingaggio da top player. Ma i numeri dicono altro...

Fonte: Dario Marchetti-Tuttomercatoweb.com

Ad un anno e mezzo dal termine naturale del contratto, tra la Roma e Zaniolo di passi avanti sostanziali non ne sono stati fatti. La pausa per il Mondiale doveva imprimere l’accelerazione definitiva e invece al 14 di dicembre la distanza tra domanda e offerta è ancora notevole. I colloqui tra Pinto e l’agente continuano, senza tensioni o scontri, ma senza nemmeno fare quegli step che si aspettavano tutti, a Trigoria compresi. Che Nicolò sia un capitale prezioso per la Roma dei Friedkin non è da mettere in dubbio, così come la società non è preoccupata dei rumors di mercato intorno al giocatore che lo vedono accostato a Napoli e Juventus. Falsi, così li bollano dal club, mentre reale è la distanza tra la richiesta dell’entourage di Zaniolo e la valutazione che la Roma fa del ragazzo.

Vigorelli chiede un trattamento se non pari, molto vicino a quello riservato a calciatori come Pellegrini, Abraham e Dybala, ma da Trigoria ci tengono a precisare come per pretendere tali cifre sia necessario avere un riscontro nei numeri di Nicolò. Perché Pellegrini arriva al rinnovo dopo una stagione che vede la Roma arrivare in semifinale di Europa League e poi confermarsi ad altissimi livelli con Mourinho. Abraham e Dybala hanno uno status diverso e per Zaniolo la sola volontà non basta. Per un contratto da 4 milioni a stagione serve il riscontro del campo, ma Pinto non può tirare troppo la corda, rischiando di portare a scadenza un giocatore che se ceduto darebbe una bella mano ai conti del club.