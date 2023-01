Romagnoli: "Mihajlovic fondamentale, con lui un rapporto sincero". Poi Montolivo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nell'intervista concessa a Dazn e fatta insieme a Riccardo Montolivo, Alessio Romagnoli ha parlato anche di Sinisa Mihajlovic: "Con lui ho avuto un rapporto sincero, bello, lui è una persona vera, di cuore, è stato fondamentale per me, mi ha permesso di andare in una squadra molto prestigiosa come la Samp, mi ha permesso di giocare sin da subito, ho fatto esperienza nonostante i miei sbagli. Lui mi ha sempre dato fiducia, è stato fondamentale sia lì che al Milan. Mi ha voluto". A quel punto, è intervenuto l'ex calciatore del Milan: "Galliani veniva al campo e ci diceva 'Mihajlovic vuole Romagnoli, lui soltanto. Non c’è chance, Romagnoli e altri 10". Il difensore della Lazio aggiunge: "Tutti dicevano che lui mi chiamava tutti i giorni, non è vero. Mi ha mandato un messaggio 'Vuoi venire al Milan?'. E io 'Sì'. Finito, basta".

Infine, Montolivo ha ricordato un episodio che coinvolge proprio Sinisa: "Ricordo con la Fiorentina, avevamo perso male contro la Lazio. Arriviamo davanti l’albergo, 500-600 tifosi avvelenati, con la squadra ma anche con lui. La sicurezza ci aveva detto di aspettare, che la situazione non era buona. Si alza Sinisa: 'Aprite subito la porta, voglio scendere'. E i ragazzi della sicurezza 'Mister, non è il caso'. E lui: 'Aprite subito la porta che voglio scendere a parlare'. Dopo cinque minuti non volava più una mosca. È sempre stato così, difendeva la squadra dalle critiche, una persona di cuore".

