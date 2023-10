Romulo: "Fan di Sarri e Italiano, ma la Lazio ha un vantaggio. Vi dico perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romulo, centrocampista brasiliano ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Si è espresso, in particolare, sul match dell’Olimpico di lunedì: “Sicuramente vedremo una bellissima partita tra due allenatori fantastici. Sono fan sia di Sarri, che ha cambiato il modo di fare calcio in Italia, ma anche di Italiano, che sta facendo un ottimo lavoro portando la Fiorentina a giocarsi due finali. Sono due squadre che vogliono giocare e dare spettacolo, sono sicuro che sarà una bellissima partita, con tante occasioni da gol e possesso palla. Penso che la Lazio abbia un piccolo vantaggio nel giocare in casa ma spero che Italiano possa adottare le giuste misure”.

“Più determinante la sconfitta della Lazio o la vittoria della Fiorentina? Dipende. Da calciatore quando perdi hai voglia di riscattati subito, per cui penso che i giocatori della Lazio vorranno cancellare la sconfitta rimediata in Olanda, ma dall’altra parte una brutta sconfitta può far perdere un po’ di fiducia. Vedremo se i biancocelesti sceglieranno la strada dell’abbattimento o del riscatto. Per quanto riguarda la Fiorentina, quando vinci in maniera così netta hai sì fiducia, ma puoi rischiare di rilassarti”.

TORNA ALLA HOMEPAGE