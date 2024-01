Ronaldo, che stoccata al Pallone d'Oro: "Perso di credibilità, Messi..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nella lunga intervista rilasciata a Record, noto quotidiano portoghese, Cristiano Ronaldo ha affrontato diversi argomenti. Tra questi anche i premi individuali più importanti come il Pallone d'Oro e il premio The Best, che negli anni, secondo CR7 hanno perso lustro: "Il Pallone d'Oro e il The Best perdono di credibilità. Ciò non vuol dire che Messi non lo meritasse, o che non lo meritassero Mbappé o Haaland. Ma i numeri sono numeri e non ingannano. I numeri sono fatti e bisogna considerare tutta la stagione quando si fanno queste valutazioni".