Ronaldo, clamorosa rottura con Mendes e spunta l'ipotesi Qatar

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes non è più così saldo. Secondo quanto riportato da As, quando mancano poco più di 15 giorni all'1 gennaio il portoghese non sa ancora dove si trasferirà e questa incertezza ha aumentato un po' la tensione tra i due. Anche quando CR7 si trasferì alla Juventus ci fu un caso simile, ma adesso la situazione è diversa perché il fuoriclasse di Madeira ha quasi 38 anni e le sue pretese economiche non aiutano i club europei ad affrontare un'operazione del genere. La crepa si è definitivamente aperta con la comparsa di diverse squadre in Medio Oriente diposte a fare una mossa per Ronaldo. Nel frattempo Antero Henrique, capo della Qatar Stars League, vorrebbe aiutarlo ad approdare in Qatar ed il fatto che l'ex Manchester United non ascolti più solo il suo storico agente denota che la loro relazione non sta attraversando il suo momento migliore.