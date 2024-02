Ronaldo, esultanza 'immorale': la Federcalcio saudita apre un'indagine

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Guai in vista per Cristiano Ronaldo. Ieri l'Al Nassr ha affrontato e battuto per 3-2 Al Shabab in trasferta e il portoghese si è reso protagonista assoluto della sfida, non tanto per il rigore trasformato, quanto per il gesto rivolto ai tifosi avversari dopo aver esultato. Questi ultimi, nel corso, del match hanno inneggiato a Messi più volte e, dopo aver messo la palla in rete, l'attaccante ha replicato prima portandosi la mano all'orecchio e poi all'altezza delle parti intime. Atteggiamento che la Federcalcio saudita non ha apprezzato, ritenendolo immorale e per questo ha aperto un'indagine disciplinare nei suoi confronti.

