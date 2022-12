Ronaldo, il presidente dell'Al Nassr: "Vi dico qual è la situazione..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Musalli Al-Muammar, presidente dell'Al Nassr, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, accostato alla squadra saudita, ai microfoni del giornalista Ali Al-Enezi. Quando gli è stato chiesto dove fosse, Al-Muammar ha replicato in maniera ironica: "Chi? Non lo conosco". Recentemente a SSC Sports ha precisato: "Cristiano è stato impegnato nel Mondiale e non mi aspettavo che negoziasse con nessuno. Non parleremo di altri giocatori, auguro a Cristiano il meglio per qualsiasi decisione".