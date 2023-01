Ronaldo, il programma: oggi l'arrivo, domani la presentazione. Ma l'esordio è a rischio...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Domani Cristiano Ronaldo sarà presentato davanti a 30.000 persone come nuovo acquisto dell'Al Nassr. Il club arabo, che lo ha convinto a trasferirsi per cifre incredibili, questa sera gli darà il benvenuto nel paese, domani mattina lo sottoporrà alle visite mediche e nel pomeriggio, presso lo Stadio Mrsool Park, lo presenterà davanti ai suoi nuovi tifosi. Ancora in dubbio, però, è il giorno di esordio di Ronaldo con la maglia gialloblu. L'allenatore dell'Al Nassr, l'ex giallorosso Rudi Garcia, vuole prima valutare le condizioni fisiche del suo nuovo giocatore, il quale fino a oggi si è allenato in solitaria. Se i responsi saranno positivi Ronaldo potrebbe scendere in campo già il 5 gennaio contro l'Al Tàee, ma in caso contrario dovrà attendere la partita del 14 gennaio contro l'Al-Shabab.