Rovella alla Lazio grazie a Luca Pellegrini: l'aneddoto inaspettato

Nicolò Rovella si è raccontato in esclusiva ai nostri microfoni (clicca qui per il video o scorri a fine articolo). Il centrocampista ha parlato della sua esperienza in biancoceleste e ha anche spiegato il suo approdo in biancoceleste. Il regista è arrivato dalla Juventus al termine di una lunga trattativa che ha portato a Formello sia lui che Luca Pellegrini. Proprio il terzino, a sorpresa, è stato fondamentale per il suo arrivo alla Lazio. Rovella ha detto che ha saputo dell'interessamento biancoceleste proprio dal compagno di squadra. Ecco le sue parole:

"La prima volta che l'ho saputo è stato grazie a Luca Pellegrini. Era con me a Torino, stavamo pranzando e mi fa 'guarda che hanno detto il tuo nome, ci verresti?', ma io non sapevo nulla. Gli ho detto 'ci vengo domani se tu vai', e lui mi fa 'poi ci parlo'. Alla fine è nata questa trattativa, mi ha chiamato il procuratore, mi ha chiamato il mister. Quando ha chiamato il mister avevo già deciso, ma quando mi ha chiamato ero proprio... (ride, ndr)".

Rovella ha poi aggiunto: "La prima in assoluto è stata con il mister, poi ho parlato con il presidente, poi con il direttore. La prima in assoluto è stata con il mister e mi ha detto, - che non sapevo neanche bene di venire - 'ma quand'è che arrivi?'".

