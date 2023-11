Rovella, Cataldi e Vecino: gerarchie in discussione a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo della Lazio resta avvolto dal mistero con Rovella, Cataldi e Vecino che si alternano sotto la guida di Sarri tra campionato e Champions League. Le gerarchie sono in discussione, con una rotazione costante per trovare la soluzione migliore, senza distinzioni tra le competizioni.

Nel recente periodo, Sarri ha schierato Rovella contro il Bologna, Vecino contro il Feyenoord in Champions, e ha rilanciato Cataldi nel derby, dove l'infortunio di Vecino ha richiamato Rovella in campo. Questa rotazione ha preso forma dopo le prime partite della stagione, quando Cataldi era stato confermato come regista da Sarri. Nel debutto in Champions, Vecino è stato preferito per la sua esperienza internazionale, ma Sarri ha poi scelto Rovella come regista dal sesto turno di campionato. Vecino, grazie alla sua versatilità, ha contribuito anche con tre gol.

Sarri sembra intenzionato a esplorare le opzioni nel ruolo di regista, considerando le diverse caratteristiche dei giocatori. Cataldi è più abile nella costruzione del gioco, ma la sua prestazione cala nel corso della partita. Rovella sta ancora crescendo nel ruolo, mostrando limiti nella fase di costruzione. Vecino offre personalità e possibilità di inserimenti in area, aggiungendo un elemento offensivo. La presenza di Lucas Leiva in tribuna contro il Feyenoord ha fatto sorgere la nostalgia per il suo modo completo di interpretare il ruolo di regista.