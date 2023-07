Rugani, l’ag. Torchia: “Tornerebbe a lavorare con Sarri, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Rugani è stato in passato accostato alla Lazio e in merito alla possibilità del giocatore di poter ritornare a lavorare con Sarri, ai microfoni di TvPlay, si è espresso il suo agente. Queste le affermazioni di Davide Torchia: “Rugani tornerebbe a lavorare con Sarri, ma penso una cosa. Il suo exploit lo ha avuto con Sarri e tornarci a lavorare va bene bene o male male. Sono cose che succedono. Sarri lo ha chiesto al Napoli e al Chelsea, mentre alla Juventus non lo vedeva”.

