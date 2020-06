Ruzzi: “Zarate? Speravo andasse alla Roma e non alla Lazio. Lui e Totti...”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luis Ruzzi, ex procuratore di Mauro Zarate, ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato, relativo al possibile approdo dell'argentino nella Capitale, sponda Roma: "Sono un tifoso giallorosso ed ho chiamato Pradè per convincerlo a prendere Zarate. Non ho ricevuto risposta per 22 giorni, poi l’ho incontrato e mi ha detto che a suo avviso non fosse un giocatore da Roma. Prima di andare a negoziare il passaggio alla Lazio ho pregato Pradè in ginocchio pur di non farlo passare al “nemico”. Nulla da fare. Se mi avessero chiamato, lo avrei portato da loro. Ho sempre sognato di veder giocare Totti e Zàrate insieme". Il nome del procuratore è, in questi ultimi giorni, alla ribalta: è stato lui stesso, infatti, ad accusare il presidente Claudio Lotito di evasione fiscale nel pagamento dello stipendio dell'attaccante.

Lazio, rinnovi ok. Proroga fino ad agosto per i prestiti: rientra solo Durmisi

FORMELLO - Lazio, si fa sul serio: Inzaghi pensa già all'Atalanta

TORNA ALLA HOMEPAGE