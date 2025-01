Sabatini: "Il derby avrà effetti importanti. La Roma? Deve guardarsi le spalle"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista al NewYorkese e, tra i vari temi trattati, si è soffermato sul derby della Capitale. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il derby è sempre derby, inutile chiarire l’importanza di una partita simile. Quello che posso dire è che in questo momento il risultato del derby di Roma determinerà effetti importanti. La Lazio sta vivendo un momento magico e perdere il derby sarebbe un colpo molto deludente per tutta la popolazione laziale, alla luce dello splendido campionato che stanno disputando i biancocelesti: una sconfitta rischierebbe di rappresentare un freno per una squadra lanciata. Per quanto riguarda la Roma il discorso è molto diverso perché un risultato negativo inciderebbe in maniera pericolosissima nella classifica, perché la Roma si deve guardare alle spalle: mi dispiace doverlo dire ma è una questione aritmetica. La Roma si deve guardare le spalle e deve vivere e affrontare il derby per il risultato".

TORNA ALLA HOMEPAGE