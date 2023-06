Sabatini: "Torreira? Non capisco perché vada alla Lazio. E su Retegui..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del mercato della Fiorentina, esprimendo il proprio disappunto sulla mancata permanenza in viola di Lucas Torreira e del possibile suo approdo alla Lazio: "Maxime Lopez? Nelle poche volte che ho visto il Sassuolo giocare, non mi è piaciuto. Gli preferisco Torreira. Non ho capito perché Lucas non è rimasto a Firenze o perché adesso che sta per tornare in Serie A, lo faccia alla Lazio anziché alla Fiorentina“.

