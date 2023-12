Sacchi, che stoccata al Milan: "Sono stati presi giocatori senza sapere..."

TUTTOmercatoWEB.com

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, in un'intervista per La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento rossonero, spostando la sua attenzione su quello che avrebbe dato il via alla crisi della squadra, con anche la posizione di Stefano Pioli che adesso è a rischio, con la dirigenza che starebbe valutando la sua posizione.

"Se sia colpa dei dirigenti? Non starei lì a cercare le responsabilità dell’uno o dell’altro, a patto di capire, però, che bisogna cambiare indirizzo. Qui sono stati presi giocatori senza sapere quali erano i loro pregi e i loro difetti. Un calciatore, prima di tesserarlo, va valutato, va seguito, va conosciuto. Io, quando presi Rijkaard, lo feci monitorare da vicino per quindici giorni: nella relazione che mi portò il mio collaboratore c’erano scritte anche le sue abitudini alimentari. I giocatori bisogna andarli a vedere di persona, vogliamo mettercelo in testa?".