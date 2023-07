Sacchi duro sul calcio italiano: "Il nostro paese non conosce merito, vince la furbizia"

TUTTOmercatoWEB.com

Arrigo Sacchi ha ricevuto il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini e a margine dell'evento ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano: "Siamo un popolo con poco fair play noi italiani, quindi sono onorato del premio. Il calcio italiano non ha mai avuto uno stile e per i ct delle Nazionali è un problema irrisolvibile, visto il poco tempo che hanno. Noi non siamo un popolo unito. Il calcio deve essere emozione, bellezza e merito. Il nostro paese non lo conosce il merito, vince la furbizia. Le conoscenze valgono più della conoscenza: non è così. Io guardavo soprattutto la persona: il piede lo puoi migliorare, ma l'etica del lavoro è fondamentale. Dobbiamo crescere".