Salernitana, Bonazzoli al centro delle voci di mercato: la decisione di Nicola per il Milan

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Federico Bonazzoli è al centro delle ultimi voci di mercato. L'attaccante della Salernitana è cercato da Lazio e Cremonese: i lombardi sono in vantaggio e hanno già presentato un'offerta ai granata, ma Lotito non demorde. Il giocatore però non ha tempo per pensare alle chiacchiere perché domani si torna in campo e i campani saranno impegnati nell'importante test con il Milan. Nicola potrà fare affidamento sulla professionalità del ragazzo? A quanto pare sì visto che è stato regolarmente convocato per la partita delle 12:30.