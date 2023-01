Salernitana, buone notizie per Nicola: recupero in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Importante recupero in casa Salernitana e per il tecnico Nicola. Pasquale Mazzocchi ha infatti superato l'infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore non hanno evidenziato problemi e il terzino può quindi tornare a correre. Come riportato da TuttoSalernitana non si forzeranno i tempi ma Mazzocchi potrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Lazio in programma il 19 febbraio alle 15.00.